Bu davulcu durdurulamıyor! Şimdi de kayak yaparken davul çaldı

"RİTİM HER ZAMAN BİR MÜZİĞİN ANA KAYNAĞIDIR"

Her şeyden önce mesleğinle alakalı ilkleri başarmayı çok seviyorum ama bunun yanı sıra üzüldüğüm bir durum da var. Yeni kuşak dediğimiz yeni müziğe başlayan arkadaşlarımız maalesef biraz mahalle ağzı olacak ama bunun için de yine özür diliyorum. Kız tavlamak için gitar öğrenmeye çalışıyorlar ya da bir kısmı klarnete gidiyor. Bir kısmı kemana gidiyor ama atladıkları bir durum var müzik aslında evrenseldir. Müzik bir merdiven gibidir yani bazı şeyleri başarmadan bir üst merdivene çıkamazsınız. Bu da en basit örneği öğrenmenin en temel taşı ritimdir. Bunu öğrenmeden bazı şeyleri yapmaları imkansızdır. Bu şekilde olduğu için hep ritimden yana oldum. Ritim her zaman bir müziğin ana kaynağıdır. Zordu ve ilk defa kayak yapıyorum ve bunun öncesinde 3 saat gibi bir sürede düşe kalka eğitim almak zorunda kaldık. Eğitimleri tamamladıktan sonra bu videoyu çektik. Zor oldu ama başardık" diye konuştu.