Bu davulcu durdurulamıyor! Şimdi de kayak yaparken davul çaldı
Çılgın davulcu türlü türlü yerlerde davul çalarak dikkat çekmeye devam ediyor. Daha öncesinde deniz altında, paraşütle iki bin metrede ve yeni doğan bebeğe davul çalan sınır tanımayan davul virtüözü, bu defa da kayak yaparken çaldı.
Tekirdağ'da davul virtüözü olan Ahmet Çelik, davulu ile çılgın çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Daha öncesinde denizin altında, yamaç paraşütü, 2 bin metrede ve yeni doğan bebeğin başında davul çalan Çelik, bu defa da Bursa Uludağ'da kayak yaparken, davul çalarak çılgınca bir harekete daha imza attı.
Çelik'in tokmağa vurduğu anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
"DENİZİN DİBİNDE DALIŞ YAPARAK ÇALDIK"
Amacının gençlere davul çalmayı sevdirmek olduğunu ifade eden Çelik, "Tabii ki her şeyden önce zaten herkesin bildiği gibi davulla birlikte paraşütle kilometrece yüksekten atladım. Sonra denizin dibinde dalış yaparak çaldık. Edirne'de tava ciğerine çaldık. Yeni doğan kardeşimize çaldık. Bu sefer de Bursa Uludağ'da kayak yaparak çaldık. Yine bir ilki gerçekleştirdik. Bu çok güzel bir etki oluşturdu.
"RİTİM HER ZAMAN BİR MÜZİĞİN ANA KAYNAĞIDIR"
Her şeyden önce mesleğinle alakalı ilkleri başarmayı çok seviyorum ama bunun yanı sıra üzüldüğüm bir durum da var. Yeni kuşak dediğimiz yeni müziğe başlayan arkadaşlarımız maalesef biraz mahalle ağzı olacak ama bunun için de yine özür diliyorum. Kız tavlamak için gitar öğrenmeye çalışıyorlar ya da bir kısmı klarnete gidiyor. Bir kısmı kemana gidiyor ama atladıkları bir durum var müzik aslında evrenseldir. Müzik bir merdiven gibidir yani bazı şeyleri başarmadan bir üst merdivene çıkamazsınız. Bu da en basit örneği öğrenmenin en temel taşı ritimdir. Bunu öğrenmeden bazı şeyleri yapmaları imkansızdır. Bu şekilde olduğu için hep ritimden yana oldum. Ritim her zaman bir müziğin ana kaynağıdır. Zordu ve ilk defa kayak yapıyorum ve bunun öncesinde 3 saat gibi bir sürede düşe kalka eğitim almak zorunda kaldık. Eğitimleri tamamladıktan sonra bu videoyu çektik. Zor oldu ama başardık" diye konuştu.
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