03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da tüyler ürperten olay! Göm diye verdikleri kefende meğerse…

Adana’da tüyler ürperten olay! Göm diye verdikleri kefende meğerse…

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
ABONE OL
Adana’da tüyler ürperten olay! Göm diye verdikleri kefende meğerse…

Son dakika haberleri… Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 5 aylık hamileyken sancı ve kanama rahatsızlığıyla gittiği hastanede tedavi olan 32 yaşındaki Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebeği, iddialara göre düşük yaptığı belirterek alındı. Ölüm raporu hazırlanıp kefenlenen bebek, mezarlık yolundayken ağladı. İşte dehşete düşüren haberin detayları…




Adana'nın Yüreğir ilçesinde ikamet eden aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık tarihinde sancı ve kanama rahatsızlığıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne gitti. Bir müddet tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık tarihinde hastaneden taburcu oldu. 31 Aralık tarihinde tekrar rahatsızlanan Melek Sert'in durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında saat 12.40'ta ağırlaştı. Düşük yaptığı belirtilen Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek alındı. 2 çocuk sahibi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.



"KEFENİ AÇTIĞINDA…"

Bebeğinin cenazesini otomobiliyle Camili Mahallesi Mezarlığı'na götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

"YAŞAYAN ÇOCUĞUMU ÖLÜ DİYE VERDİLER"

Hastane bahçesinde çocuğundan iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, yaşadıklarına inanamadığını söyledi. Sert, "Bebeğimin cenazesini aldıktan sonra yolda ağlama sesini duyunca irkildim. İlk başta inanmadım, 'imkanı yok' dedim ama kefeni açtığımda canlı olduğunu gördüm. Hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum ve gördüm. Bir baba olarak çektiğim acı anlatılmaz. Bana ölü diye verdiler, yaşayan çocuğumu 'al, göm' diye verdiler. Eşimin psikolojisi de çok kötü. İhmal varsa araştırılsın istiyorum" diye konuştu.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Öte yandan, yoğun bakım servisinde tedavisi süren 5 aylık bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA