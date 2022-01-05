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Adana’da ‘öldü’ diye kefenlenen bebeği canlı çıkan baba konuştu: “Oğlum yaşarsa adı Savaş olacak”

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Adana’da ‘öldü’ diye kefenlenen bebeği canlı çıkan baba konuştu: “Oğlum yaşarsa adı Savaş olacak”

Adana’da düşük sebebiyle hayatını kaybettiği sanılan ve kefenlenerek defnedilmek üzere babasına verilen beş aylık bebek ağlaması sayesinde hayatta kaldı. Şimdi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren bebeğin ailesi başından geçenleri anlattı. Düşük sırasında bebeğinin kalp atışını hissettiğini dile getiren anne Melek Sert, “Bebeğimi aldıklarında ben yavrumun yaşadığını hissettim ve eşime çocuğum yaşıyor mu? Git hemşireye sor dedim. Hasan’a ‘Yaşamıyor, öldü’ demişler.” dedi.

Kan donduran olay Adana'nın Yüreği ilçesinde gerçekleşti. Çiftçilikle uğraşan 34 yaşındaki Hasan Sert, 11 sene önce 32 yaşındaki Melek Sert'le görücü usulü evlendi. Sert çiftinin bu evlilikten Mehmet (10) ve Cuma (7) ismini verdiği iki çocuğu oldu.

3'üncü evladına hamile kalan ev hanımı Melek Sert hamileliğinin beşinci ayında 27 Aralık'ta sancı ve kanama rahatsızlığıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

DÜŞÜK DENİLEREK 5 AYLIK BEBEĞİ ALINDI

Tedavi olan Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert'in durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında ağırlaştı. Anne Sert düşük yaptığı söylenerek karnındaki 5 aylık erkek bebek alındı.

KEFENDEN AĞLAMA SESLERİ GELDİ

Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle adeta yıkılırken 5 aylık bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra aileye teslim edildi. Hasan Sert, bebeğinin cenazesini otomobiliyle Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götürmek üzere yola çıktığında ağlama sesi duydu.

HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kefeni açtığında bebeğinin ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

"YAVRUMUN KALP ATIŞINI HİSSETTİM"

Melek ve Hasan Sert çifti yaşadıklarını tek tek anlattı. Sancı ve kanama şikayetiyle hastaneye gittiğini söyleyen Melek Sert, "Hastanede kanamam durduruldu ve taburcu edildim. Eve geldim ancak bir gün sonra aynı şikayetle yılbaşı gecesi tekrar hastaneye gittik. Düşük riski var diye beni gözetim altında tutular. Sonra düşük gerçekleşti. Doğum sırasında yavrumun kalp atışını hissettim ve bunu eşimle de paylaştım. Eşime düşük yaptığımı söyledim ve temiz kıyafet al gel dedim.

"ÖLÜ BİLDİĞİM ÇOCUĞUN ANİDEN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYORUM"

Çocuğumu aldıklarında ben yavrumun yaşadığını hissetim. Eşim geldiğinde ben Hasan'a hemşireye çocuğum yaşıyor mu diye sor dedim. Hemşireler; yavrum için 'hayır yaşamıyor; öldü' demişler. Sonra bu olay oldu. Çok garip hissediyorum. Şoktayım. Ölü bildiğim çocuğun aniden yaşadığını öğreniyorum. Çok mutluyum. Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü çok acı bir durum" dedi.

"EVLADIM BANA BİR TORBANIN İÇİNDE VERİLDİ"

Düşük sırasında hastanede olmadığını söyleyen baba Hasan Sert, "Eşim beni aradı ve 'Çocuğumuz dünyaya düşük olarak geldi' dedi. Hastaneye gittim. Yavruma cenaze namazı kılıp kılmayacağımızı öğrenmek için ve köyümüzün hocasını arayarak durumu anlattım. Hoca bana 'Hemşireye bebeğin dünyaya ölü olarak mı? Yaşayarak mı? geldiğini sor' dedi. Hemşire bana 'Bebek dünyaya ölü olarak geldi' dedi. Evladım bana bir torbanın içinde verildi. Eşimin hastaneden geç çıkacağını öğrenince hastane ile evin arasındaki mesafenin uzak olması yüzünden daha fazla zaman kaybetmeden evladımı gömmek için yola çıktım. 20 kilometre yol geldikten sonra Camili köyüne varınca çocuğumun ağlama sesini duydum. Kendi kendime 'Yok olmaz' dedim. Ama 3 kez aynı ağlama sesini duyunca besmele çekerek torbayı açtım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"ÖLMEKTEN BETER OLDUM"

Torbayı açınca evladının yaşadığını gördüğünü söyleyen baba Hasan Sert sözlerine şöyle sonlandırdı:

"Çocuğumun kalbinin attığını ve yaşadığını gördüm. O an ölmekten beter oldum. Çocuğumu bana öldü diye verdiler ama çocuğum yaşıyor. Korkmadım ama sevineyim mi üzüleyim mi ona bile karar veremedim. Evladım yaşadığına seviniyorum ama bir yanda da bu ihmal var… Hemen 112 acili aradım. Ben aracımla yarı yola kadar getirdim sonrasında ambulans alarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu anda çocuğum yaşıyor. Çocuğumuz adını İbrahim koymayı düşünüyorduk. Ama yaşarsa adı Savaş olacak. Oğlum dünyaya savaşarak geldi. Savaşarak da yaşıyor."

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