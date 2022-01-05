Gaziantep’te bir pitbull saldırısı dehşeti daha! O anlar kamerada





ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Karton toplamak için çöpü karıştıran kadının yanına yanaşan pitbull cinsi köpek, talihsiz kadına korku dolu anlar yaşattı. Bozkurt'un kendisini korumak için elindeki poşetleri köpeğe doğru attığı anlar görüntülere yansıdı. Sesleri duyan vatandaşların araya girmesi ve kadının koşarak bir eve sığınmasıyla saldırı ucuz atlatılırken, saldırı sonucu vücudunda çeşitli ısırık izleri ve sıyrıklar oluşan kadına, 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.