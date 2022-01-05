Gaziantep’te bir pitbull saldırısı dehşeti daha! O anlar kamerada
Pitbull köpeklerinin saldırıları ile sık sık gündeme gelen Gaziantep’te pitbull saldırıları bitmek tükenmek bilmiyor. Çöpten karton toplayarak geçinen bir kadına ağızlıksız ve tasmasız ve dolaştırılan pitbull türü köpek saldırdı. Dehşet dolu o anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadını etraftaki vatandaşlar kurtardı.
Gaziantep'te 4 yaşında minik Asiye Ateş'in ile bir eve hurda toplamak için giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen'in pitbull türü köpeklerin saldırısına uğramasının akabinde, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull köpeklerin saldırıları devam ediyor.
10 GÜNDE 3 VAHŞET
Kentte son 10 gün içerisinde yaşanan üçüncü pitbull saldırısı ise dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Çöpten karton toplayarak geçimini sağlayan Aslı Bozkurt, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
VATANDAŞLAR ZOR KURTARDI
Dehşete düşüren anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, talihsiz kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle kurtardı.
O ANLAR KAMERADA
Çöpten topladığı kartonlarla geçimini sağlayan Bozkurt'un pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradığı anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde, sahibinin tasmasız ve ağızlığı olmadan gezdirdiği kahverengi pitbull cinsi köpeğin çöpten karton toplayan kadına saldırdığı anlar yer aldı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Karton toplamak için çöpü karıştıran kadının yanına yanaşan pitbull cinsi köpek, talihsiz kadına korku dolu anlar yaşattı. Bozkurt'un kendisini korumak için elindeki poşetleri köpeğe doğru attığı anlar görüntülere yansıdı. Sesleri duyan vatandaşların araya girmesi ve kadının koşarak bir eve sığınmasıyla saldırı ucuz atlatılırken, saldırı sonucu vücudunda çeşitli ısırık izleri ve sıyrıklar oluşan kadına, 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
KÖPEĞE EL KONULDU
Saldırı sonrası harekete geçen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin beslendiği adresi tespit ederek köpeğe el koydu.
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