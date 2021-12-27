Türkiye'nin konuştuğu pitbull vahşetinde Asiye'nin ailesine bir şok daha! Dava açtılar | Doktoru açıkladı: Asiye'nin durumu nasıl?

Türkiye'yi derinden yaralayan Gaziantep'teki pitbull vahşeti sonrasında Asiye Ateş'in ailesine peş peşe kötü haberler verildi. 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısının ardından ameliyata alınmasıyla gözler aileye ve vahşi köpeklerin sahiplerine çevrilmişti. Minik Asiye'nin babası önce işinden ardından da evinden oldu. Şimdi de acılı babaya dava açıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise pitbull saldırısına maruz kalan Asiye'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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