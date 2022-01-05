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Jandarmadan sanal devriye

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Jandarmadan sanal devriye

Yasadışı bahis, müstehcen içerik yada dolandırıcılık gibi faaliyetler yürüttükleri tespit edilen bazı internet sitelerine jandarma tarafından erişim engeli cezası aldı.

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