İstanbul’da kadına şiddet | Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı

"KADIN YARI BAYGIN BİR ŞEKİLDE YATIYORDU"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Ben burada kalabalığı gördüm ambulans gelmişti, ambulansı görünce ben de dükkanımı kilitleyip ortaya gittim. Baktım bayan yerde yatıyor, birkaç kişi müdahale ediyor. Polis de gelmişti olayı araştırıyordu. Kimse doğru düzgün bir şey görmemiş sadece dükkanın sahibi, bir vatandaşın kadına vurup kaçtığını görmüş" dedi.