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Anne karnındaki bebek ‘Öldü’ denilip alındı, kefenlendi, ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 03.01.2022 17:24
Adana'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnındaki 5 aylık bebek, iddialara göre düşük yaptığı söylenerek alındı. Ölüm raporu düzenlenip kefenlenen bebek, mezarlık yolundayken ağlamaya başlayınca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için ölüm raporu düzenleyen hastaneden şikayetçi oldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert'in durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında saat 12.40'ta ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek alındı. 2 çocuk annesi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.

Bebeğinin cenazesini otomobiliyle Camili Mahallesi Mezarlığı'na götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

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