Metroda şaşkına çeviren görüntüler! Dilenci kadın herkesin içinde paralarını saydı
YAŞAM İHA
İstanbul’da duraklarda dilencilik yapan kadın, metro ile başka bir durağa giderken, onlarca vatandaşın içinde topladığı paraları saydı. Vatandaşlar şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KESESİNDEKİ PARALARI HERKESİN İÇİNDE SAYDI
Bir müddet sonra dilenci başka bir durağa gitmek için metroya bindi.
Metroda herkesin içinde yere oturan kadın, kesesinde bulunan paraları çıkartarak herkesin içinde saymaya başladı.
Metroda bulunan yolcuların şaşkınlıkla kadını izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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