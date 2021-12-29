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Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti nerelerden alınır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti nerelerden alınır?

Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti almak isteyen ve şans kuşunun kendilerine konmasını bekleyen kişiler, bu biletleri nasıl satın alabileceğini merak ediyor. Milli Piyango biletlerini online sistem üzerinden satın alabileceğiniz gibi, aynı zamanda bayilerden ve çeşitli marketlerden de satın alabilirsiniz. Peki; Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti nerelerden alınır?

Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango biletleri satın almak isteyen kişiler Migros, Carrefour, BİM, A101 gibi marketlerde satış olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşı çekilişleri her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca lira ikramiyenin dağıtıldığı bu heyecan dolu ikramiyeyi kazanmak isteyenler piyango biletlerine hücum ediyor. Bu biletlerin nereden ve nasıl alınacağı da merak konusu oldu.

HANGİ MARKETLERDE MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATILIYOR?

Milli Piyango biletlerini Migros ve Carrefour gibi marketlerde satın alabilirsiniz. Ayrıca piyango bayilerinden ve yetkili satış yerlerinden de satış işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca, "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alma işlemi yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK BİLET FİYATI

Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı: 30 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI YARIM BİLET FİYATI

Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı: 60 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM BİLET FİYATI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam bilet fiyatı: 120 TL

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.

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