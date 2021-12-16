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Düzce’de dilencinin cebinden çıkan para miktarı ‘pes’ dedirtti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2021
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Düzce’de dilencinin cebinden çıkan para miktarı ‘pes’ dedirtti

Düzce’de dilenirken emniyet güçleri tarafından yakalanan Bekir T.'nin üzerinden 11 bin 810 TL çıktı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, dilenen birinin üzerinde ilk defa bu kadar fazla miktarda para bulduklarını belirtti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Caddesi'nde dilencilik yaparken emniyet güçlerince yakalanan Bekir T. karakola götürüldü.

Burada Bekir T.'nin üzerinde yapılan aramada 11 bin 810 TL para bulundu.

"11 BİN 810 TL PARA ÇIKTI"

Tutanakla paralara el konulurken, Bekir T. hakkında 'Kabahatler kanunu' kapsamında işlem yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "Rutin kontrollerde Akçakoca Caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.

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