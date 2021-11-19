İphone’lu dilenci ‘pes’ dedirtti! O anlar kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kullanılan bir üst geçitte dilenen bir kadın, hayrete düşürdü.

"ALIN SİZE DİLENCİ"

Dilencinin elinde son model bir iphone olduğunu gören bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyada "Az önce lüks aracından indi geldi burada oturdu. Elinde iphone 11, alın size dilenci" yorumu ile paylaşıldı. Görüntülerde kadın dilenci üst geçidin merdivenlerinde yerini aldıktan sonra elbisesinin altından çıkardığı lüks telefonuyla mesaj atıyor.