Meteoroloji saat verip uyardı! Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 29 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu