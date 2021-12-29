Esenyurt’ta çaldıkları araçla soygun yapıp "işte böyle çalarız" yazan zanlılar yakalandı!

"İŞTE BÖYLE ÇALARIZ"

Akşam saat 21.00'de polis ekipleri, Yusuf Ağbulak'ı arayarak çalınan aracın bulunduğunu ve şu an yediemin otoparkında olduğunu söyledi. Hemen otoparka giden Ağbulak, karşılaştığı manzara karşısında şoka girdi. Ağbulak, çalınan panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazılıp, ön kısmına da gülücük yapıldığını görünce mutluluğu yarıda kaldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.