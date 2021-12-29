29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta çaldıkları araçla soygun yapıp "işte böyle çalarız" yazan zanlılar yakalandı!

Esenyurt’ta çaldıkları araçla soygun yapıp "işte böyle çalarız" yazan zanlılar yakalandı!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
ABONE OL
Esenyurt’ta çaldıkları araçla soygun yapıp işte böyle çalarız yazan zanlılar yakalandı!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde geçen günlerde bir grup hırsız bir panelvan aracı çalıp soygun yaptıktan çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazarak sokak ortasına bırakmışlardı. Emniyet güçlerinin incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen 3 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 21 Aralık Salı gecesi Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi.

PARK ETTİĞİ ARACI GERİ DÖNDÜĞÜNDE BULAMADI

Yusuf Ağbulak 77 AF 993 plakalı panelvanını park ettikten sonra evine çıktı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ağbulak, aracını park ettiği yerde bulamadı. Aracının çalındığından şüphelenen Ağbulak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

SOKAK SOKAK ARADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı.

Ağbulak da kendi imkanları ile kaybolan panelvanını sokak sokak aradı.

"İŞTE BÖYLE ÇALARIZ"

Akşam saat 21.00'de polis ekipleri, Yusuf Ağbulak'ı arayarak çalınan aracın bulunduğunu ve şu an yediemin otoparkında olduğunu söyledi. Hemen otoparka giden Ağbulak, karşılaştığı manzara karşısında şoka girdi. Ağbulak, çalınan panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazılıp, ön kısmına da gülücük yapıldığını görünce mutluluğu yarıda kaldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştirdikleri yer ve kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından dün yaşı küçük olan U.K. kaçmaya çalışırken, yine yaşı küçük olan T.Ş. ile E.D.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulamaları yapılan şüphelilerin çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt'taki 'Bit Pazarı'ında sattıkları belirlendi. 3 Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Hırsızların pes dedirten yüzsüzlüğü HIRSIZLARIN PES DEDİRTEN YÜZSÜZLÜĞÜ
Pes dedirten hırsızlar kamerada "PES" DEDİRTEN HIRSIZLAR KAMERADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA