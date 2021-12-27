Esenyurt’ta hırsızların yaptıkları pes dedirtti! Çalıntı araçla soygun yaptılar sonrada gülücüklü not yazdılar
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hırsızlar, araca bıraktıkları not ile ‘pes’ dedirtti. Çaldıkları panelvan araç ile inşaat malzemelerinin olduğu bir depodan malzeme çalan hırsızlar, soygun bittikten sonra çaldıkları araca zarar vererek sokak ortasında bıraktılar.
Olay, 21 Aralık Salı günü İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Aracını park ederek evine çıkan Yusuf Ağbolat, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını gördü. Durumu hemen görevlilere ihbar eden Ağbolat, aradan geçen birkaç günün ardından aracının bir hırsızlık olayında kullanılarak sokak ortasında bırakıldığını öğrendi.
ÇALDIKLARI YETMEZMİŞ GİBİ GÜLÜCÜKLÜ MESAJ BIRAKTILAR
Aracını görmek için polis otoparkına gittiğinde ise karşılaştığı manzara ile Ağbolat'ın sevinci yarıda kaldı. Hırsızların, sprey boya ile araç kaputuna "İşte böyle çalarız" yazdığını ve kapıya gülücük çizdiğini gördüğünde Ağbolat, büyük şaşkınlık yaşadı.
"İŞTE BÖYLE ÇALARIZ"
Yaşadığı sıra dışı hırsızlık hikayesini anlatan Yusuf Ağbolat, "21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim. Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polisler aradı ve arabayı bulduklarını söylediler. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar. Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. Ve aracımın üzerinde 'İşte böyle çalarız' yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm. Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz" dedi.
"BU ARACI NASIL KAZANDIM BU HALE GETİRDİM BEN BİLİRİM"
Hırsızların aracına binlerce liralık zarar verdiğini söyleyen Ağbolat, "Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim. Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu" dedi.
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