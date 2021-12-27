Esenyurt’ta hırsızların yaptıkları pes dedirtti! Çalıntı araçla soygun yaptılar sonrada gülücüklü not yazdılar

"BU ARACI NASIL KAZANDIM BU HALE GETİRDİM BEN BİLİRİM"

Hırsızların aracına binlerce liralık zarar verdiğini söyleyen Ağbolat, "Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim. Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu" dedi.

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