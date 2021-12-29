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Son dakika: Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Zonguldak’ta yakınının ameliyatı için sıra bekleyen ve görevi başındaki 2 doktora saldıran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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