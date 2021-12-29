Son dakika: Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde H.B. adlı şahıs, ameliyat için sıra bekleyen yakını için görevi başındaki doktorlar Ergin Bilgin ve Deniz Baklacı'ya saldırdı. Olayda yaralanan iki doktor darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. SALDIRGAN TUTUKLANDI Gözaltına alınan H.B. işlemlerinin andından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. VAHŞET! KIZGIN MADDE DÖKEREK GÖZLERİNİ OYDULAR A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN