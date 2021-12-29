Son dakika: Meteoroloji'den Antalya için ‘kırmızı’ kodlu uyarı! 3 ilçede okullar tatil edildi
Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın beklenen şiddetli yağmur ve fırtına karşısında ‘kırmızı’ koduyla uyarıda bulunduğu Antalya’nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde 'aşırı yağış' uyarısında bulundu.
3 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Yapılan uyarının ardından Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.
Finike Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. Kemer ilçesinde de eğitime bir gün ara verileceği öğrenildi.
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