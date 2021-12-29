Son dakika: Meteoroloji’den Antalya için ‘kırmızı’ kodlu uyarı! 3 ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.