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Son dakika: Meteoroloji'den Antalya için ‘kırmızı’ kodlu uyarı! 3 ilçede okullar tatil edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: Meteoroloji’den Antalya için ‘kırmızı’ kodlu uyarı! 3 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın beklenen şiddetli yağmur ve fırtına karşısında ‘kırmızı’ koduyla uyarıda bulunduğu Antalya’nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde 'aşırı yağış' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.

3 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Yapılan uyarının ardından Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.


Finike Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. Kemer ilçesinde de eğitime bir gün ara verileceği öğrenildi.


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