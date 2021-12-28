Ayşegül öğretmeni kardeşi katletmişti! Acı haberi alan öğrenciler yıkıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Enver- Mebrure Okan Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan ve tedavi olması için ikna etmek istediği kardeşi tarafından Erzincan'da bıçaklanarak öldürülen 36 yaşındaki Ayşegül Taşkın'ın ardından öğrencilerine acı haber verildi.