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Ayşegül öğretmeni kardeşi katletmişti! Acı haberi alan öğrenciler yıkıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Ayşegül öğretmeni kardeşi katletmişti! Acı haberi alan öğrenciler yıkıldı

Erzincan'da psikolojik rahatsızlıkları olan kardeşi tarafından katledilen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine, yürek yakan haber olaydan bir gün sonra rehber öğretmenleri tarafından verildi. Çok üzülen öğrenciler, öğretmenlerinden geriye kalan yoklama defteri ve yazdıkları mektuplarla teselli buldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Enver- Mebrure Okan Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan ve tedavi olması için ikna etmek istediği kardeşi tarafından Erzincan'da bıçaklanarak öldürülen 36 yaşındaki Ayşegül Taşkın'ın ardından öğrencilerine acı haber verildi.

ACI HABER ÖREĞNCİLERE VERİLDİ

Olayın olduğu gün Ayşegül öğretmenin öğrencilerine okul 1 günlüğüne tatil edilirken, olaydan bir gün sonra öğrencilerine acı haber verildi.

Rehber öğretmenleri eşliğindeki öğretmenler tüm sınıflara dolaşarak, çok sevdikleri Ayşegül öğretmenin ölüm haberini verdi.

Haberi alan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı.

YOKLAMA DEFTERİYLE AVUNDULAR…

Sık sık okulda bulunan gurur tablosundaki Ayşegül öğretmenin resimlerine bakan öğrenciler, boş kalan öğretmenler masasındaki ders ve yoklama defteri ile avundu.

Öğrencilerin çok sevdiği öğretmenlerine hitaben yazdığı mektup ve resimler, oturdukları sıraların üzerinde daha önceden Ayşegül öğretmene verdikleri çeşitli çiçek ve hediyeler ise boşalan öğretmenler masasının üzerinde gün boyu kaldı.

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