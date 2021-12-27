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Erzincan’da aile faciası! Genç kadın psikolojik sorunları olan kardeşi tarafından öldürüldü

İHA
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Giriş: 27.12.2021 10:03
Erzincan’da Ayşegül öğretmen, psikolojik rahatsızlığı olan kardeşini tedavi olmaya ikna etmeye çalıştı. Ayşegül öğretmen öfkeli kardeşi tarafından pek çok kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 24.00 sularında Erzincan merkez Yenimahalle 301 sokaktaki binada yaşandı.

TEDAVİ OLMASI İÇİN İKNA ETMEK İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın (35), bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı (28) hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden öğretmen Ayşegül, biranda bıçaklı saldırıya uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşegül Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşanan olay üzerine uykularından uyanan aile şoka uğradı. Zanlı Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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