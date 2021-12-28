Türk bilim insanı Prof. Dr. Tolga Aksu’dan büyük başarı! Tekniği literatüre girdi

CİRCULATİON: ARRHYTHMİA AND ELECTROPHYSİOLOGY'DE YAYINLANDI

"Kalbin kulakçıklarıyla karıncıkları arasındaki iletimde problem olan hastalarda da ki bu grup hasta grupları içerisinde en zor olanıdır. Bu tekniğin kullanılabileceğine dair bilgileri dünyanın en yüksek etki faktörlü aritmi dergisi olan Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology'de yayınladık'' diyen Prof. Dr. Tolga Aksu, ''Bütün dünyada büyük bir ses getirdi çünkü hastalığa ilişkin bugüne dair vaka sunumları oldu. Ancak ilk defa orijinal araştırma makalesi şeklinde bütün veriler sunuldu. Bu tekniği uyguladığımız hastaları da takip ediyoruz makalede o da yer aldı" ifadelerini kullandı.

KALP PİLİ TAKILMADAN YENİ BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ

Bayılan kalbinde durma olan bu yüzden kalp pili takılması gereken hastaların yüzde 20-30 kadarında kalp pili takılmadan ve kalıcı bir iz kalmadan sadece ablasyonla bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu, "Ablasyon işlemi ile hastanın kalbini üç boyutlu bir şekilde değerlendirme yapıp, tedavi edebiliyoruz. Aslında kalp hızı düşüklüğüne neden olan sinir sisteminin bozuk çalışan kısımlarını bulmak için bir teknik geliştirdik. Çok fazla yüksek bütçeli ek ekipman ve cihaz gerektirmeden bunu yapabiliyoruz. Tabi deneyimli, bu konuda eğitim almış bir elektrofizyolog, yöntemi dünyanın her yerinde uygulayabilir" dedi.