Çalınan 10 bin doları bulununca hırsızlardan zararını istedi: Kur düştü, zararım 60 bin TL

"HIRSIZLARIN ZARARI KARŞILAMALARINI İSTİYORUM"

Polis ekiplerine teşekkür eden Mehmet Tekin "Saat 11.30'da abdest alıyordum, montumu astım. Yaşlı bir adam yanıma gelip montunu astı. 10 bin dolarım da cebimdeydi. Alıp gitmiş, fark etmedim. Dışarı çıkınca montun cebine baktım, para yok. Koşa koşa geri geldim, adam yoktu. Karakola gittim, şikayette bulundum. Sonra ekipler geldi. Kamera görüntülerine baktılar. Montunu kafasının üstüne atmış koşuyordu. Teşhis ettim emniyet 10 bin dolarımı buldu. Salı akşamı da bana teslim ettiler. Allah, razı olsun. Muhammed komiser ve ekibine teşekkür ediyorum. O gün doları bozdurmak için yanıma almıştım. Daha sonra başıma böyle bir olay geldi. Şimdi dolar düşmüş durumda. Borçlarım vardı, ödemek için bozduracaktım. 60 bin TL zararım var. Hırsızların bu zararı karşılamalarını istiyorum" diye konuştu.