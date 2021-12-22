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Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Esenyurt’ta çarşaf kamuflajlı hırsızlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Esenyurt’ta çarşaf kamuflajlı hırsızlar kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hırsızların yeni yöntemi görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal’ın “Şaban oğlu Şaban ve Davaro” filmini gerçeğe çeviren 2 erkek hırsız, çarşaf giyip binalarda hırsızlık yapmaya çalıştı. Bu durumu anlayan bir vatandaş ise hırsızların binaya girme gayretini cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

İstanbul Esenyurt'ta hırsızların yeni yöntemi görenlere "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

ŞABAN OĞLU ŞABAN VE DAVARO FİLMİ GERÇEK OLDU

Yeşilçam'ın ünlü yapımlarından olan "Şaban oğlu Şaban ve Davaro" filmlerinde olduğu gibi çarşaf giyen iki erkek şahıs, kapı kapı dolaşarak apartmanlara girmeye çalıştı.

Rast gele zillere basan şahıslar, kapının açılmasıyla apartmanlara girip hırsızlık yapmayı amaçlarken, durumun farkına varan bir vatandaş yaşanan o anlar kayıt altına aldı.

"AÇ ABLA AÇ"

Görüntülerde ise ev sahibi kadının "Kimsiniz" sorusuna ısrarlı bir şekilde "Aç abla aç" cevabı veren hırsızlar dikkat çekti. Yaşanan olay sonrasında ev sahibi kadın durumu yetkililere haber verirken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"İLK BAŞTA KADIN SANDIM"
Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakini, "Benimde başıma benzer bir olay geldi. Çarşaf giymiş iki erkek zile bastı. Seslendiğimiz zaman ise cevap vermediler. 'Kimsiniz' diye tekrardan sorduğumuzda 'Aç abla aç' diye tepki gösterdiler. Ben ilk başta kadın sandım. Ses tonu gitgide kalınlaşınca erkek olduklarını anladım. Olaydan sonra aklıma ilk olarak Kemal Sunal'ın filmleri geldi. Orada da buna benzer sahneler var. Onlardan tek farkı ise bu yaşananların gerçek olması. Ama artık böyle olaylara alıştık çünkü burası Esenyurt. Her ne olursa olsun bu gibi şeylerden ister istemez tedirgin oluyoruz ve konu hakkında yetkililerden önlem almasını bekliyoruz" dedi.

"ERKEKLİĞİN YÜZ KARASIDIR"
Olay hakkında konuşan mahalle bakkalı ise, "Yaşanan olayı duydum Bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Benim zilim çaldığında ben direk 'kimsin' diye soruyorum. Zaten bizden biri ise cevap geliyor. Eğer bir cevap gelmez veya şüpheli bir durum olursa kapıyı açmayıp polisi arıyorum. Hırsızların yaptığı ise gerçekten çok kötü bir şey. Benim gözümde o hırsızlar erkekliğin yüz karasıdır. Çok utanç verici bir durum gerçekten" dedi.

"BENİM GÖZÜMDE ONLAR ERKEK DEĞİL"
Hırsızların yeni yöntemi hakkında konuşan başka bir vatandaş ise, "Önlem almamız gerekli böyle durumlarda. Ben soruyorum her zaman 'Sen kimsin' diye. Söylemezse hayatta açmam. Yaşanan olay zaten çok saçma bir olay. O şahıslarda benim gözümde erkek değil zaten. Onlar dolandırıcı veya hırsızlar başka bir şey değil" dedi.

İki erkek çarşaf giyinip kapı kapı zillere bastı İKİ ERKEK ÇARŞAF GİYİNİP KAPI KAPI ZİLLERE BASTI

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