Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Esenyurt’ta çarşaf kamuflajlı hırsızlar kamerada

"İLK BAŞTA KADIN SANDIM"

Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakini, "Benimde başıma benzer bir olay geldi. Çarşaf giymiş iki erkek zile bastı. Seslendiğimiz zaman ise cevap vermediler. 'Kimsiniz' diye tekrardan sorduğumuzda 'Aç abla aç' diye tepki gösterdiler. Ben ilk başta kadın sandım. Ses tonu gitgide kalınlaşınca erkek olduklarını anladım. Olaydan sonra aklıma ilk olarak Kemal Sunal'ın filmleri geldi. Orada da buna benzer sahneler var. Onlardan tek farkı ise bu yaşananların gerçek olması. Ama artık böyle olaylara alıştık çünkü burası Esenyurt. Her ne olursa olsun bu gibi şeylerden ister istemez tedirgin oluyoruz ve konu hakkında yetkililerden önlem almasını bekliyoruz" dedi.