Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Esenyurt’ta çarşaf kamuflajlı hırsızlar kamerada
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hırsızların yeni yöntemi görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal’ın “Şaban oğlu Şaban ve Davaro” filmini gerçeğe çeviren 2 erkek hırsız, çarşaf giyip binalarda hırsızlık yapmaya çalıştı. Bu durumu anlayan bir vatandaş ise hırsızların binaya girme gayretini cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
ŞABAN OĞLU ŞABAN VE DAVARO FİLMİ GERÇEK OLDU
Yeşilçam'ın ünlü yapımlarından olan "Şaban oğlu Şaban ve Davaro" filmlerinde olduğu gibi çarşaf giyen iki erkek şahıs, kapı kapı dolaşarak apartmanlara girmeye çalıştı.
Rast gele zillere basan şahıslar, kapının açılmasıyla apartmanlara girip hırsızlık yapmayı amaçlarken, durumun farkına varan bir vatandaş yaşanan o anlar kayıt altına aldı.
"AÇ ABLA AÇ"
Görüntülerde ise ev sahibi kadının "Kimsiniz" sorusuna ısrarlı bir şekilde "Aç abla aç" cevabı veren hırsızlar dikkat çekti. Yaşanan olay sonrasında ev sahibi kadın durumu yetkililere haber verirken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
"İLK BAŞTA KADIN SANDIM"
Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakini, "Benimde başıma benzer bir olay geldi. Çarşaf giymiş iki erkek zile bastı. Seslendiğimiz zaman ise cevap vermediler. 'Kimsiniz' diye tekrardan sorduğumuzda 'Aç abla aç' diye tepki gösterdiler. Ben ilk başta kadın sandım. Ses tonu gitgide kalınlaşınca erkek olduklarını anladım. Olaydan sonra aklıma ilk olarak Kemal Sunal'ın filmleri geldi. Orada da buna benzer sahneler var. Onlardan tek farkı ise bu yaşananların gerçek olması. Ama artık böyle olaylara alıştık çünkü burası Esenyurt. Her ne olursa olsun bu gibi şeylerden ister istemez tedirgin oluyoruz ve konu hakkında yetkililerden önlem almasını bekliyoruz" dedi.
"ERKEKLİĞİN YÜZ KARASIDIR"
Olay hakkında konuşan mahalle bakkalı ise, "Yaşanan olayı duydum Bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Benim zilim çaldığında ben direk 'kimsin' diye soruyorum. Zaten bizden biri ise cevap geliyor. Eğer bir cevap gelmez veya şüpheli bir durum olursa kapıyı açmayıp polisi arıyorum. Hırsızların yaptığı ise gerçekten çok kötü bir şey. Benim gözümde o hırsızlar erkekliğin yüz karasıdır. Çok utanç verici bir durum gerçekten" dedi.
"BENİM GÖZÜMDE ONLAR ERKEK DEĞİL"
Hırsızların yeni yöntemi hakkında konuşan başka bir vatandaş ise, "Önlem almamız gerekli böyle durumlarda. Ben soruyorum her zaman 'Sen kimsin' diye. Söylemezse hayatta açmam. Yaşanan olay zaten çok saçma bir olay. O şahıslarda benim gözümde erkek değil zaten. Onlar dolandırıcı veya hırsızlar başka bir şey değil" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi
- 22 Aralık Merkez Bankası dolar alış kuru ne kadar? TCMB USD döviz alış kuru kaç TL oldu?
- Sarıkamış Harekatı tarihi: 22 Aralık Sarıkamış şehitleri saygıyla anılıyor! İşte Sarıkamış şehitleri ile ilgili sözler
- Dolar kuru son durum: 22 Aralık dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
- KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi açıklandı...
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? TEFE-TÜFE oranları...
- Adım adım Survivor All Star'a... Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?
- Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli'de okullar tatil olacak mı?
- Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Hesabını dövizden TL'ye çevirene destek! Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?
- KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?
- Camdaki Kız'a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu...
- 28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...