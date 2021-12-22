Son dakika: Ankara Sincan'da halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Son dakika haberine göre: Ankara'nın Sincan Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsü korkuluklara çarptı. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün köprü korkuluklarına çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsü köprü korkuluklarına çarptı.
İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı kaza yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
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