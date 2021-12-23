Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için flaş uyarı! İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? 23 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı