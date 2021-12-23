Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için flaş uyarı! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 23 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Bir süredir İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin bir bölümü beyaza bürünürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş uyarı geldi. Akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği açıklandı. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Ankara'da kar yağışı sürecek mi? Gibi soruların cevabı haberin detayında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 6°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor..
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇORUM °C, 0°C
Çok bulutlu , sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
TOKAT °C, 0°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, -7°C
Çok bulutlu
KARS °C, -6°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
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