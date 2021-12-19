Burdur'da feci kaza: TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
Burdur'da kayarak yan yatan odun talaşı yüklü TIR'ın dorsesi devrildi. Burdur-Ankara kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Mehmet Yüce, "Önümde araba durdu, ben duramayınca TIR kayıp yan yattı" dedi.
Antalya'dan İzmit'teki sunta fabrikasına odun talaşı götüren Mehmet Yüce (42) yönetimindeki 01 ARY 98 plakalı TIR, Burdur-Ankara kara yolu Nato Yolu kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yan yattı. Devrilen dorsedeki odun talaşı yola döküldü.
Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Mehmet Yüce, "Önümde araba durdu, ben duramayınca TIR kayıp yan yattı" dedi.
TIR'ın vinçle kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.