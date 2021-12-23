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Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

Adana'da dini nikahlı eşi Sara B.'yi başka bir erkekle otele girerken gören 41 yaşındaki Serkan T., dehşet saçtı. Demir sopayla darbedildikten sonra yüzünden bıçaklanan genç kadının hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Olay, saat 03.30 sırasında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi.

Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

Birkaç yıl önce dini nikahıyla evlendiği Suriye uyruklu eşi Sara B.'nin bir süredir eve gelmediğini öne süren Serkan T., iddiaya göre takip etmeye başladı.

Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

Bir otele giren eşinin ardından içeri giren Serkan T., yanında bir erkek olduğunu iddia ettiği Sara B.'ye saldırdı. Sara B.'yi demir sopayla vurarak darbeden Serkan T., ardından yüzünden bıçakladı.

Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

Yaralı kadın can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

Bir süre yaralı kadının başında bekleyen Serkan T., polislerinin geldiğini görünce kaçmak istedi. Durumu fark eden polis, Serkan T.'yi kaçmaya fırsat bulmadan kıskıvrak yakaladı.

Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

Yaralı kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sara B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

'BAŞKASIYLA OTELE GİRDİ'

Polis tarafından yakalanan ve elleri kanlı olduğu görülen Serkan T., gazeticilere "Bir aylık çocuğum var benim. Başkasıyla otele girdi" diye konuştu. Polis aracına birdirilirken görüntülenmemek büyük çaba sarf eden şüpheli "Çekmeyin, Allah kimsenin başına vermesin" dedi. Gözaltına alınan Serkan T., polis merkezine götürüldü.

Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

Otelde yapılan incelemede ise olayda kullanılan kırık bıçak ve demir sopa bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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