Karısının girdiği yeri görünce çılgına döndü! Önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı

'BAŞKASIYLA OTELE GİRDİ'

Polis tarafından yakalanan ve elleri kanlı olduğu görülen Serkan T., gazeticilere "Bir aylık çocuğum var benim. Başkasıyla otele girdi" diye konuştu. Polis aracına birdirilirken görüntülenmemek büyük çaba sarf eden şüpheli "Çekmeyin, Allah kimsenin başına vermesin" dedi. Gözaltına alınan Serkan T., polis merkezine götürüldü.