Güzel, anlamlı, yüz güldüren Cuma tebrik mesajları! 24 Aralık en güzel kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri!
24 Aralık Cuma tebrik mesajları! Güzel, anlamlı, yüz güldüren Cuma mesajları ve sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Müminler Cuma günü birbirlerine tebrik mesajı göndermeyi bir gelenek haline getirdi. Her Cuma günü, WhatsApp ve sosyal medya aracılığıyla Cuma mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Birbirinden güzel Cuma mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Cuma mesajları sözleri! 24 Aralık en güzel kısa uzun Cuma tebrik mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. Güzel, anlamlı, yüz güldüren Cuma mesajlarını sizler için derledik. Vatandaşlar her Cuma günü birbirinden güzel mesajları sevdiklerine, dostlarına, arkadaşlarına gönderiyor. Bu mesajların kısa ya da uzun versiyonları sosyal medyada da paylaşılıyor. Birbirinden güzel Cuma mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
24 ARALIK CUMA MESAJLARI SÖZLERİ!
Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları affedilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar
Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. Cuması aşk olanın, aşkı baki olsun.
Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...
Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Ne ev sahibiyim bu alemde ne de kiracı... Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz... Yüreğim kıymet bilene emanet... Gerisi rabbime teslimiyet...! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar...
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Cuma gününüz mübarek olsun. Allah'ın bize bahşettiği en güzel gününüzü kutlarım.
Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.
La ilahe illallah tır özüm, Muhammed Mustafa'dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah'ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR…
Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin
Yüce Rabbim. Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz. -Hayırlı Nurlu Cumalar.
Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.
Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar.
Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.
Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Âmin, hayırlı Cumalar dilerim.
Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.
Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Âmin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…
Allah'ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden Başkasına yalvartma. (Amin) Hayırlı Nur'lu cumalar.
Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı Cumalar.
Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah .Hayırlı Nurlu Cumalar.
Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise, Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.
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- Güzel, anlamlı, yüz güldüren Cuma tebrik mesajları! 24 Aralık en güzel kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri!
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