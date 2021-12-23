Güzel, anlamlı, yüz güldüren Cuma tebrik mesajları! 24 Aralık en güzel kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Ne ev sahibiyim bu alemde ne de kiracı... Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz... Yüreğim kıymet bilene emanet... Gerisi rabbime teslimiyet...! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar...