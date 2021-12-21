Son dakika: Muğla'da 1040 litre sahte içki ele geçirildi
Son dakika haberleri... Muğla'nın Menteşe ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1040 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, eve düzenledikleri operasyonda 600 litre sahte şarap, 265 litre sahte rakı, 175 litre sahte bira ile 90 litre etil alkol, 1 kilogram karbon filtre, 15 litre tiner, 172 adet şişe mantarı, 43 pos cihazı ve 350 adet boş şişe ele geçirdi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut G. ve kardeşi Mehmet G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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