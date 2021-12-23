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Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de 5 kişi zehirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 5 kişi zehirlendi

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi saat 17.00 sıralarında iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi saat 17.00 sıralarında iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.

5 kişi komşuları tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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