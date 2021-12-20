Bayrampaşa’da kız meselesi kanlı bitti! 23 yaşındaki genç öldü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi, Yıldırım Mahallesi'nde 17 Aralık gecesi meydana gelen cinayette Yasin Semih Demirok, 17 "kız meselesi"yle ilgili kendisine konum atan şahısla, Kocatepe Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda bir araya geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Buluşmadan kısa süre sonra şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Demirok, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ilçede kuaförlük yapan Azerbaycan uyruklu şüpheli Nebi M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, şüpheliye ait iş yerinin önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

23 SENE YARIM SAATTE SON BULDU

Olayda hayatını kaybeden Yasin Semih Demirok'un ailesi isyan etti. 23 yıldır büyüttüğü çocuğunun silahlı saldırıda öldürüldüğünü söyledi. Bu yaşa kadar büyüttüğü çocuğunu yarım saatte defnettiklerini anlatı.