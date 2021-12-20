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Aydın'da doktora kafa atan maganda tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Aydın’da doktora kafa atan maganda tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D, kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaralamıştı. Serbest bırakılan ancak tepkilerin ardından yeniden gözaltına alınan eşkıya tutuklandı.

Aydın Sağlık Müdürlüğü, 18 Aralık'ta sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan Kılıç'a saldırdığını ve saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, şüphelinin serbest kaldığı da kaydedilmişti.

Şüphelinin, elleri arkadan kelepçeliyken, bir anda polisin elinden sıyrılıp görevli doktorun yüzüne başıyla vurduğuna ilişkin olay anına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaparak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti.

Serbest bırakılan ancak tepkilerin ardından yeniden gözaltına alınan eşkıya tutuklandı.

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