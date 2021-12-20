Adana’da evladını kaybeden annenin acısı yürek sızlattı! Oğlunun sırasına oturup gözyaşı döktü

"KALK OĞLUM ISLANMA DİYOR"

Amcalardan Mithat Büyükce ise sürücünün adli kontrolle serbest kalmasının kendilerini bir kez daha yıktığını ifade ederek, "Yeğenimin ablası ve annesi hala öldüğüne inanmıyor rüyada olduğunu düşüyor. Oğlunun bugün sırasını süsledi. Oğlunu okuldan alacağını söylüyor. Cuma günü oğluna hazırladığı tepsideki yemek duruyor. Hakime hanımın evladının başına gelse serbest bırakır mıydı? Anne bitkisel hayatta Cuma gününden beri ağzına bir gram bir şey koyamadı. Hayatından endişe ediyoruz. Şiddetli yağmurda evladının mezarına gitti sen kalk oğlum ıslanma diyor? Bari ailenin acısı hafifleyene kadar tutuklu kalsaydı. Biz adalete devletimize güveniyoruz ne gerekirse yapılacağına eminiz" diye konuştu.