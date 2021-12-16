Konya’daki cinayet çözüldü! Öldürdükleri adamın yüzüğü katilleri yakalattı

YÜZÜK HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelilerin yakalandığı adreste ve şahısların üst aramasında, öldürülen şahsın evinden alınan ve ölen kişiye ait olduğu belirlenen 2 adet cep telefonu, 5 bin 940 lira, 2 adet sim kart ve öldürülen kişiye ait kişisel eşyalar ele geçirildi. Öldürülen Naqıbullah Rustami'nin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarında parmağında olan yüzüğünün cinayet şüphelisinin parmağında takılı olması polislerin dikkatinden kaçmadı. Yüzüğün teşhis edilmesi üzerine zanlıların olayı itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayet zanlıları olduğu belirlenen Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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