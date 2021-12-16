Konya'daki cinayet çözüldü! Öldürdükleri adamın yüzüğü katilleri yakalattı
Konya Ereğli’de Afganistanlı bir adamı kafasına çuval geçirip, ellerini de kabloyla domuz bağı ile bağlayarak öldüren sanıklar, gizlendikleri evde yakalandı. Cinayete kurban giden adamın yüzüğünün gözaltına alınan zanlılarda bulunmasının ardından sanıkların suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.
Olay, 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 10.30 sularında Boyacalı Mahallesi'nde yaşandı.
KAFASINA ÇUVAL GEÇİRİP DOMUZ BAĞI İLE…
Afgan uyruklu Naqıbullah Rustami'nden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Naqıbullah Rustami'nin yaşadığı eve gelen polis ekipleri şahsın cesedini başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla, el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde buldu.
11 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Olay yerindeki incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Ereğli ilçesinde 11 Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından belirlenen iki Afganistan uyruklu şüphelinin merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesinde bulunan bir adreste saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese gece saatlerinde baskın yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Afganistan uyruklu Farhad Safı (27) ve Abdul Geyür Muradı'yı (22) yakalayarak gözaltına aldı.
YÜZÜK HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI
Şüphelilerin yakalandığı adreste ve şahısların üst aramasında, öldürülen şahsın evinden alınan ve ölen kişiye ait olduğu belirlenen 2 adet cep telefonu, 5 bin 940 lira, 2 adet sim kart ve öldürülen kişiye ait kişisel eşyalar ele geçirildi. Öldürülen Naqıbullah Rustami'nin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarında parmağında olan yüzüğünün cinayet şüphelisinin parmağında takılı olması polislerin dikkatinden kaçmadı. Yüzüğün teşhis edilmesi üzerine zanlıların olayı itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayet zanlıları olduğu belirlenen Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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