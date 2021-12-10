Mevlana'nın gölgesinde 13 yıl! Müslüman olan Fransız profesör Havva vasiyeti üzerine Konya'ya defnedilmişti
Hazreti Mevlana hayranı olan ve Müslüman olduktan sonra Konya'ya gömülmek istediğini vasiyet eden Fransız Profesör Eva De Vitray Meyerovitch'in naaşı ölümünden 9 yıl sonra 2008 yılında vasiyeti yerine getirilerek Konya'da defnedilmişti. Müslüman olduktan sonra Havva ismini alan kadın profesör 13 yıldır Mevlana'nın gölgesinde yatıyor.
1998 yılında Konya'da katıldığı konferansta, "Beni öldükten sonra Konya'da Mevlana'nın gölgesine defnedin" diyen ünlü Fransız Profesör Meyerovitch, daha sonra Müslüman olup 'Havva' adını aldı. 1999 yılında hayatını kaybeden Meyerovitch 'in cenazesi ailesi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te toprağa verildi.
Meyerovitch'in vasiyeti o dönem Konya Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle yerine getirildi. Ölümünden 9 yıl sonra 2008 yılında Konya'ya getirilen Meyerovitch'in naaşı 17 Aralık tarihinde kılınan cenaze namazının ardından tarihi Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Prof. Dr. Abdullah Öztürk mezarın Konya'ya taşınma hikayesi ile ilgili şunları anlattı: "Ölümünden yıllar sonra öğrendim ki, defninde 9 yılı bitiyor, onuncu yılında ise mezarlık ücreti ödenmezse ortak çukur denilen bir yere kemikleri sökülerek atılacakmış. Ağlayarak Paris'e gittim.
Oğlu ilk ücreti ödemiş ama ikinci on yıl sonra da tekrar bu ücretin ödenmesi lazım. Paralı mezar. Oğlu ilk parasını ödemiş ama bundan sonra ödemeyecek, ilgilendikleri de yok zaten. Paris'e gittim ve gece mezarında ağladım, Yasin-i Şerif okudum.
'Yarabbi sen bize yardım et, sen yolumuzu açarsın dedim', kaldırdım elimi, eğer bu kadın samimi idi ise, aç önümüzü ver bir çaresini' diye dua ettim. Çocukları ile konuşup vasiyetini anlattım. Onlar da kabul etti ve cenazeyi Konya'ya getirdik" dedi.
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