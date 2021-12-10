Mevlana’nın gölgesinde 13 yıl! Müslüman olan Fransız profesör Havva vasiyeti üzerine Konya’ya defnedilmişti





'Yarabbi sen bize yardım et, sen yolumuzu açarsın dedim', kaldırdım elimi, eğer bu kadın samimi idi ise, aç önümüzü ver bir çaresini' diye dua ettim. Çocukları ile konuşup vasiyetini anlattım. Onlar da kabul etti ve cenazeyi Konya'ya getirdik" dedi.

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