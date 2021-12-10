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Düğününden 1 gün önce Songül Yalçın’ın katilinden ‘pes’ dedirten talep

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Düğününden 1 gün önce Songül Yalçın’ın katilinden ‘pes’ dedirten talep

Bursa’da, Yunus Emre Akar, 25 yaşındaki nişanlısı Songül Yalçın’ı döve döve öldürdü. Akar, iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapse çarptırılmasının üzerine cezada indirim istedi.

Bursa'da 2019 yılında, bir gün sonra dünya evine gireceği nişanlısı 25 yaşındaki Songül Yalçın'ı döve döve öldüren Yunus Emre Akar'ın avukatları, verilen müebbet hapis cezasına itiraz ederek cezada indirim talep etti.

DÜĞÜNDEN SADECE 1 GÜN ÖNCE

Nişanlısı 27 yaşındaki Yunus Emre Akar ile 3 yıl nişanlı kaldıktan sonra evlilik kararı alan Songül Yalçın, düğünden bir gün önce nişanlısının, Osmangazi ilçesindeki evine gitti.

SEBEBİ DÜĞÜN TAKILARI

Burada ikili arasında iddiaya göre takılacak takılar yüzünden tartışma çıktı. Nişanlısı tarafından dövülerek banyoya götürülen Songül Yalçın burada aldığı darbelerle yere düştü. Songül Yalçını döverek darp eden Yunus Emre Akar, bayıldığını düşündüğü Yalçın'ı öylece banyoda bırakarak fatura ödemek için dışarıya çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eve geri döndüğünde Songül Yalçın'ın banyoda yerde yattığını gören Akar sağlık ekiplerine haber vererek evden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen ve kapısı açık daireye giren sağlık ekipleri Songül Yalçın'ı hemen hastaneye kaldırdı. Ancak genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Apartmanın kamera görüntülerini izleyen ekipler, Yunus Emre Akar'ı gözaltına aldı. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TUTAMADIM KLOZETE BAŞINI VURDU"

Nişanlısını öldürmek suçundan tutuklanan Yunus Emre Akar verdiği ifadede "Banyoda kayıp düştü. Tutmak istedim tutamadım klozete başını vurdu. Sonra oturup, etrafa boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım. Fatura yatırıp geldim.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK"

Songül'ü saçları dağınık vaziyette görünce korkup 112'yi aradım. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum" demişti. Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Yunus Emre Akar'ı, iyi hal indirimi uygulamaksızın "kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.

Sanık avukatları, müvekkiline iyi hal indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle, kararın bozulması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne müracaat etti. 1'inci Ceza Dairesi, yapılan duruşma sonrası yerel mahkemenin kararını onayınca, Yunus Emre Akar'ın avukatı 2 Aralık tarihinde temyiz için dava dosyasını Yargıtay'a gönderdi.

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