Düğününden 1 gün önce Songül Yalçın’ın katilinden ‘pes’ dedirten talep

SEBEBİ DÜĞÜN TAKILARI

Burada ikili arasında iddiaya göre takılacak takılar yüzünden tartışma çıktı. Nişanlısı tarafından dövülerek banyoya götürülen Songül Yalçın burada aldığı darbelerle yere düştü. Songül Yalçını döverek darp eden Yunus Emre Akar, bayıldığını düşündüğü Yalçın'ı öylece banyoda bırakarak fatura ödemek için dışarıya çıktı.