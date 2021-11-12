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Hazreti Muhammed’in hayatından etkilendi 80 yaşında Müslüman oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Hazreti Muhammed’in hayatından etkilendi 80 yaşında Müslüman oldu

Son dakika haberine göre: Hazreti Muhammed’in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova, Edirne’de İslamiyet’i seçerek “Fatma” adını aldı.

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova Müslüman oldu. İslamiyet'i seçen İvanova, "Fatma" adını aldı.

Bulgaristan'da yaşayan İvanova, arkadaşlarıyla Edirne'yi gezdikten sonra İl Müftülüğünü ziyaret etti. Müslüman olmak istediğini belirten İvanova'ya Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu. İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt'un getirdiği kelime-i şehadeti tekrarlayan Spaska İvanova, "Fatma" adını alarak Müslüman oldu. İvanova, uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını, Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

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