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Haberler Galeri Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu

Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu

33 yıl önce ablasıyla birlikte İzmir'de cami avlusuna bırakıldı. Alman bir aile tarafından evlatlık edinildi. Vedat Aleksander Şen'in Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi mutlu sonla bitti. Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen 33 yıl sonra annesiyle birlikte o camiye gitti ve Müslüman oldu.

Giriş Tarihi: 24.09.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 15:15
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Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu

33 yıl önce bırakıldığı camide Müslüman oldu.

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Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu

Türkiye, Vedat Alexsander Şen'in hikayesine ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tanıklık etti.

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Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu

Alexander Schlienbecker, İzmir'de ablasıyla birlikte 1988 yılında camii avlusuna bırakıldı.

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Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu

Ve Alman bir aile tarafından evlatlık edinildi. Biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı.

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Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu

33 yıllık hasret son buldu. Vedat bırakıldığı camide Müslüman oldu.