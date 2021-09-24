24 Eylül 2021, Cuma
Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu
33 yıl önce ablasıyla birlikte İzmir'de cami avlusuna bırakıldı. Alman bir aile tarafından evlatlık edinildi. Vedat Aleksander Şen'in Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi mutlu sonla bitti. Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen 33 yıl sonra annesiyle birlikte o camiye gitti ve Müslüman oldu.
Giriş Tarihi: 24.09.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 15:15
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