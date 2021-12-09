Edirne'de yollar göle döndü! Vatandaş CHP'li belediyeye böyle isyan etti
CHP'li belediyelerde yaşanan altyapı sorunundan Edirne de nasibini aldı. Yağmurda sokakların göle dönmesine tepki gösteren bir vatandaş, caddeye balık ağı atıp balık tutmak istedi.
Edirne'nin Kocasinan Mahallesinde etkili olan yağışlar sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.
Göle dönen yollarda altyapı soruna değinmek için Zekeriya Kurt isimli bir vatandaş, göle dönen caddeye balık ağı atarak tepki gösterdi.
Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydederek, 'rastgele' dedi.
Vatandaşlar, altyapı sorunundan dolayı her yıl kış aylarından caddelerin göle döndüğünü ve Edirne Belediyesi'nin altyapı konusunda yeterli çalışma yapmadığını öne sürdü.
Vatandaşlar ise altyapı sorununa sosyal medyadan isyan etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?
- Asgari ücret günlük ne kadar? 2022 asgari ücret günlük brüt ne kadar? Alt sınır kaç TL?
- 2022 asgari ücret net brüt ne kadar oldu? 2022 asgari ücret son dakika net brüt zam oranı! Asgari ücretli AGİ’yle ne kadar alacak?
- Asgari ücret zammı son dakika: 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL? Zam oranı yüzde kaç?
- 2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?
- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Türktab sigara zammı: 9 Aralık Winner, HD, Medley, President, Hazar sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Yeni asgari ücret son gelişmeler...
- 3600 ek gösterge son durum: 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?
- Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...
- KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları duyuruldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...