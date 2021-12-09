09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de yollar göle döndü! Vatandaş CHP'li belediyeye böyle isyan etti

Edirne'de yollar göle döndü! Vatandaş CHP'li belediyeye böyle isyan etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
ABONE OL
Edirne’de yollar göle döndü! Vatandaş CHP’li belediyeye böyle isyan etti

CHP'li belediyelerde yaşanan altyapı sorunundan Edirne de nasibini aldı. Yağmurda sokakların göle dönmesine tepki gösteren bir vatandaş, caddeye balık ağı atıp balık tutmak istedi.



Edirne'nin Kocasinan Mahallesinde etkili olan yağışlar sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Göle dönen yollarda altyapı soruna değinmek için Zekeriya Kurt isimli bir vatandaş, göle dönen caddeye balık ağı atarak tepki gösterdi.

Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydederek, 'rastgele' dedi.

Vatandaşlar, altyapı sorunundan dolayı her yıl kış aylarından caddelerin göle döndüğünü ve Edirne Belediyesi'nin altyapı konusunda yeterli çalışma yapmadığını öne sürdü.

Vatandaşlar ise altyapı sorununa sosyal medyadan isyan etti.

İşte 3 yıllık hizmet karnesi! İŞTE 3 YILLIK HİZMET KARNESİ!
İzmirliler isyanda! Kılıçdaroğlu ve Soyer’e tepki İZMİRLİLER İSYANDA! KILIÇDAROĞLU VE SOYER'E TEPKİ
Tek icraatları vatandaşın ekmeğiyle oynamak oldu! TEK İCRAATLARI VATANDAŞIN EKMEĞİYLE OYNAMAK OLDU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA