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Kocaeli'de korkutan fabrika yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2021
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Kocaeli’de korkutan fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir fabrikadan yangın ihbarı geldi. Kısa sürede büyüyen alevler için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için mücadele verirken bölgeye diğer ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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