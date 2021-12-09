Kocaeli'de korkutan fabrika yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir fabrikadan yangın ihbarı geldi. Kısa sürede büyüyen alevler için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için mücadele verirken bölgeye diğer ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.
Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeden yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.
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