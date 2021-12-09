Bursa’daki yangında bir ev kül oldu! Türk bayrağı alev topundan zarar görmedi

Ev alev alev yanarken camda asılı olan Türk bayrağı ise alevler etkilemedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri, Türk bayrağını güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı. Bu anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.