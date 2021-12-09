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Bursa'daki yangında bir ev kül oldu! Türk bayrağı alev topundan zarar görmedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Bursa’daki yangında bir ev kül oldu! Türk bayrağı alev topundan zarar görmedi

Bursa'daki bir evin camında asılı olan Türk bayrağı çıkan yangında bulunduğu odanın alev topuna dönmesine rağmen zarar görmemesi milyonları şoke etti. Alevlerden sağlam kurtarılan Türk bayrağının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Bursa'daki yangından yanmayan Türk bayrağı...

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir evde çıkan yangın görenleri şoke etti. Ev alev topuna dönerken camda asılı olan Türk bayrağı alevler arasında yanmadı.

Bursa'daki yangın merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple evde yangın çıktı.

Ev alev alev yanarken camda asılı olan Türk bayrağı ise alevler etkilemedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri, Türk bayrağını güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı. Bu anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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