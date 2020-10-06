CHP'li belediyeler sınıfta kaldı! Tek icraatları vatandaşın ekmeğiyle oynamak oldu...





ÇÖP, KOKU, TRAFİK...

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, ilçe belediyesinde olduğu gibi büyükşehir belediyesinde de gayrimenkulleri satmaya devam etti. Her yağmurda su basan cadde ve sokaklar, gün içinde içinden çıkılmaz hale gelen kent içi trafik, pis kokan körfez, bir türlü çözülemeyen çöp sorunu geçmişte olduğu gibi kentin ana gündem maddelerini oluşturmaya devam etti. Soyer'in yapmayı vaat ettiği birçok yatırım lafta kaldı. Yağan yağmurla birlikte İzmir'in cadde ve sokakları yine sel sularına teslim oldu. Kent içi trafiği rahatlatmak için 13 alt geçit ile 111 kavşak düzenlemesi yapma sözü veren Soyer bu konuda da bir şey yapmadı.