Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı cinayeti: O anlar kamerada

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlyas Kütük kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralı olduğu belirlenen Kütük, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İlyas Kütük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı Süleyman C. ise suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde polislere teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.