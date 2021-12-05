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Eşi masanın üzerine bardak bıraktı: Su sanıp içti! Sonrası korkunç

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Eşi masanın üzerine bardak bıraktı: Su sanıp içti! Sonrası korkunç

Bursa İnegöl’de akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı.  Eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu içen yabancı uyruklu adam soluğu hastanede aldı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak'taki bir evde yaşandı.

SU ZANNETTİ

Evde temizlik yapan eşi Ayşe'nin su bardağına doldurup masa üstüne koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen Muhammed Faddawi (26) bir anda fenalaştı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Fenalaşan genç adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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