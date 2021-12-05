Eşi masanın üzerine bardak bıraktı: Su sanıp içti! Sonrası korkunç
YAŞAM İHA
Bursa İnegöl’de akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı. Eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu içen yabancı uyruklu adam soluğu hastanede aldı.
SU ZANNETTİ
Evde temizlik yapan eşi Ayşe'nin su bardağına doldurup masa üstüne koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen Muhammed Faddawi (26) bir anda fenalaştı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Fenalaşan genç adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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