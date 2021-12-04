Son dakika: Doktor olacak oğlunu kaybeden baba isyan etti: Bu kaza değil cinayet

Biga ilçesinde, 11 Ağustos gecesi, 1.33 promil alkollü Mehmet Ali Şahin'in kullandığı 17 ACH 528 otomobil, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Necati Kaan Şahin'e çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Şahin'in, kazadan önce en büyük hayalini gerçekleştirip, girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi. Evinin önünde bekçiler tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Şahin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 3'üncü duruşmasında sanık Şahin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar vermek üzere 24 Aralık'a erteledi. Karar sonrası Necati Kaan Şahin'in babası Mustafa Şahin, annesi Nermin Şahin (41) ve oğlu Efe Şahin (15) büyük üzüntü yaşadı.