Öldürüp cesedi atacak yer aradılar! Çifte cinayetin sırrı çözüldü

ÇİFTE CİNAYET BÖYLE ÇÖZÜLDÜ

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerle cinayet adım adım çözüldü. İddiaya göre Nuri Yıldız'ın aracının arkasına başka bir araç yanaştı ve araçtan iki kişi inip Nuri Yıldız'ın aracına bindi. Diğer araç yola devam etti. Nuri Yıldız'ın aracı ise bir süre durup yola devam etti. Ancak bu görüntülerde polisin dikkatini aracın ön camındaki çatlak çekti. İddiaya göre araçtan inen iki kişi Nuri Yıldız'ı öldürüp yola devam etti.