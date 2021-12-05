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Maltepe'de polisi harekete geçiren olay: Çürümüş olarak bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2021
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Maltepe’de polisi harekete geçiren olay: Çürümüş olarak bulundu

Maltepe sahilinde kayalıklar arasında bir erkek cesedi bulundu. Kısmen çürümüş olan ceset, polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan özel güvenlik görevlileri, deniz kenarında kayalıklar arasında bir ceset olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısmen çürümüş olan ceset, polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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