Beyoğlu’nda korku dolu anlar! Taksicinin tartakladığı kadın ölümden döndü

Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, tartışma anının başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini belirledi.

İncelenen görüntülerde taksinin plakasını ve sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, D.P'yi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan D.P, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.