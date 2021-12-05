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İstanbul’da park halindeki araçlardan akaryakıt çalan hırsız yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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İstanbul’da park halindeki araçlardan akaryakıt çalan hırsız yakalandı

İstanbul’da park halinde duran araçların depolarından akaryakıt çalıp ve piyasa değeri altından satan hırsız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon sonucu yakalandı. Şüphelinin işyerinde yapılan arama çalışmalarında; iki ton akaryakıt, dört tane ruhsatsız silah ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT); O.Ş. adlı bir kişinin İstanbul ve etraf şehirlerde tenha yerlere park edilmiş kamyon, tır türevi araçların depolarından akaryakıt çaldığı ve daha sonra irtibatlı olduğu kişilere çalıntı akaryakıtları piyasa değerinin altında sattığı ihbarı aldı.

2 TON ÇALINTI AKARYAKIT BULUNDU

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan İstihbarat Şube ve JASAT ekipleri; şüpheli şahsın Bahçelievler'de ruhsatsız bir yediemin otoparkı işlettiğini, çalınan akaryakıtların bu otoparkta depolandığını ve satışının buradan yapıldığını belirledi. Söz konusu otoparka baskın düzenleyen jandarma ekipleri; otoparkta bulunan binanın arka tarafına gizlenmiş vaziyette 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.

OTOPARKI BENZİNLİĞE ÇEVİRDİ
Zanlı O.Ş.'nin otoparkını adeta bir akaryakıt istasyonu haline getirdiği, ele geçirilen tankların üzerine araçlara satış yapabilmesi için pompa sistemi, satışı yapılan akaryakıtın miktarını belirleyen ve fiyatlandırma yapabilen sayaç sistemi kurduğu tespit edildi. O.Ş. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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