İstanbul’da park halindeki araçlardan akaryakıt çalan hırsız yakalandı
İstanbul’da park halinde duran araçların depolarından akaryakıt çalıp ve piyasa değeri altından satan hırsız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon sonucu yakalandı. Şüphelinin işyerinde yapılan arama çalışmalarında; iki ton akaryakıt, dört tane ruhsatsız silah ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT); O.Ş. adlı bir kişinin İstanbul ve etraf şehirlerde tenha yerlere park edilmiş kamyon, tır türevi araçların depolarından akaryakıt çaldığı ve daha sonra irtibatlı olduğu kişilere çalıntı akaryakıtları piyasa değerinin altında sattığı ihbarı aldı.
2 TON ÇALINTI AKARYAKIT BULUNDU
Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan İstihbarat Şube ve JASAT ekipleri; şüpheli şahsın Bahçelievler'de ruhsatsız bir yediemin otoparkı işlettiğini, çalınan akaryakıtların bu otoparkta depolandığını ve satışının buradan yapıldığını belirledi. Söz konusu otoparka baskın düzenleyen jandarma ekipleri; otoparkta bulunan binanın arka tarafına gizlenmiş vaziyette 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.
OTOPARKI BENZİNLİĞE ÇEVİRDİ
Zanlı O.Ş.'nin otoparkını adeta bir akaryakıt istasyonu haline getirdiği, ele geçirilen tankların üzerine araçlara satış yapabilmesi için pompa sistemi, satışı yapılan akaryakıtın miktarını belirleyen ve fiyatlandırma yapabilen sayaç sistemi kurduğu tespit edildi. O.Ş. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı sosyal medyadan paylaştı: "Doğum günü kutlamaları başladı" Takipçileri yaşını merak etti | Müge Anlı kaç yaşında?
- Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda? F1 Suudi Arabistan saat kaçta? (Güncel F1 takvim)
- 13 milyon emeklinin maaşına iyileştirme talebi! Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…
- Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…
- Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji haftalık İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul’da hava yarın nasıl?
- Kadın Hakları Günü mesajları 5 Aralık! Dünya Kadın Hakları Günü sözleri ve mesajları 5 Aralık kısa uzun!
- 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde yattı?
- Trabzonspor fark açmaya devam ediyor! Süper Lig puan durumu | STSL 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu
- Son dakika: Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? Son gelişmeler...
- Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?
- Açıklanıyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum
- Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?