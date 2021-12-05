İstanbul’da park halindeki araçlardan akaryakıt çalan hırsız yakalandı

2 TON ÇALINTI AKARYAKIT BULUNDU

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan İstihbarat Şube ve JASAT ekipleri; şüpheli şahsın Bahçelievler'de ruhsatsız bir yediemin otoparkı işlettiğini, çalınan akaryakıtların bu otoparkta depolandığını ve satışının buradan yapıldığını belirledi. Söz konusu otoparka baskın düzenleyen jandarma ekipleri; otoparkta bulunan binanın arka tarafına gizlenmiş vaziyette 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.