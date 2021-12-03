Son dakika: Siirt’teki davada karar çıktı! Cinsel saldırı sanığı eski uzman çavuş Musa Orhan’ın cezası belli oldu

NE OLMUŞTU?

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verilmesinin ardından, avukatı Mehmet Erkan Akkuş açıklama yaptı. Karara itiraz edeceklerini ve olayın istinaf mahkemesi tarafından incelenip çözülmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyen Akkuş, "Söz konusu mahkumiyet kararı oy çokluğuyla verilmiştir, heyet üyelerinden birisi beraat istemiştir. Adli tıp doktoru bir önceki duruşmada gelip, "Tecavüz bulgusu yok, olsa o yönde rapor yazardım' demiş olmasına rağmen hangi gerekçe ile ceza verildiğini anlamakta zorlanmaktayız" dedi.

EZGİ MOLA: ADALETE OLAN İNANCIMIZI GERİ GETİRDİĞİNİZ İÇİN MİNNETTARIM

Daha önce Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla adli para cezası verilen oyuncu Ezgi Mola, 10 yıl hapis cezası kararının ardından sosyal medya hesabından, "Sayın hakim, eğer bu doğru ise adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiğiniz için size minnettarım. Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun inşallah" paylaşımında bulundu. Ezgi Mola, geçen aylarda Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 65 gün için 5 bin 200 TL adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.