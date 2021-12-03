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3 buçuk senedir ortalıkta yoktu! İskeleti öyle bir halde bulundu ki

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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3 buçuk senedir ortalıkta yoktu! İskeleti öyle bir halde bulundu ki

Aydın Didim’de, arkadaşı Süleyman Uçar (32) ile beraber denize açıldıktan sonra kendisinden alınamayan Ahmet Sakak'ın (34), 3,5 sene sonra denizin dibinde iskeleti bulundu. Deniz patlıcanı avcılarının bulduğu aküye telle bağlı iskeletin Sakak'a ait olduğu yapılan DNA testiyle netleşirken, gözaltına alınan Uçar, emniyet güçlerince tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak ve arkadaşı Süleyman Uçar tekne ile denize açıldı. Uçar, Akbük Limanı'na geri dönerken Sakak'tan ise haber alınamadı.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sakak'ın arkadaşı Uçar'ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak'ın izine ulaşılamadı.

DENİZİN DİBİNDE KAFATASI BULUNDU

Akbük açıklarına 2 ay önce deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde kafatası gördü. Kıyıya çıkan avcılar, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi, ekipler de durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

AKÜYE TELLE BAĞLI İSKELETİ BULUNDU

Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA testinde iskeletin kayıp Ahmet Sakak'a ait olduğu belirlendi.

ARKADAŞI TUTUKLANDI
Bu gelişme üzerine polis, aynı gün denize birlikte açıldıkları arkadaşı Süleyman Uçar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, bir gemide çalıştığı ve yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Uçar'ı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Uçar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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